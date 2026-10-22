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        Trabzon'da "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finali yapıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finali Trabzon'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Trabzon'da "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finali yapıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finali Trabzon'da gerçekleştirildi.

        Hanife Hatun Camisi'nde düzenlenen yarışmada, Kur'an kurslarında eğitim gören ve bölge yarışmalarında birinci olan 7 erkek öğrenci yer aldı.

        İstanbul, Ankara, Van, Gaziantep, Isparta, Zonguldak ve Manisa'dan katılan öğrenciler, final mücadelesinde Türkiye birincisi olabilmek için Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okumaya çalıştı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Hamza Gökçe, yaptığı açıklamada, öğrencilerin illerinde ve bölgelerinde birinci olduktan sonra Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığını belirterek, "Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçilmiş olacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yarışmayı düzenlememizdeki amaç, öğrencilerimizi Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumaya teşvik etmek ve Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimizin okuyuş kalitesini daha da artırmaktır." dedi.

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        İl Müftüsü İsmail Çiçek de yarışmanın kentte düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Hayat bir yarışma, hepimiz bir sınavın içerisindeyiz ama bu yarışmanın kaybedeni yok. Çünkü hepimiz Kur'an'a hadimiz. Rabb'im işittikleriyle ahval eden, okuduklarını hayatına taşıyan güzel kullarından eylesin." ifadelerini kullandı.

        Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yarışmada, birinciliği Muhammed Yusuf Ayaz, ikinciliği Berat Tepe, üçüncülüğü ise Abdullah Enes Deniz elde etti.

        Yarışmaya katılan öğrenciler altınla ödüllendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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