BilimFest Trabzon'da açılışı yapay zeka robot yaptı

TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen festival, BilimFest Trabzon başladı. Açılışını yapay zekalı robotun yaptığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bilgiye erişimi artırmak ve bu bilgiyi teknolojiye dönüştürmek gibi bir zorunluluğumuz var” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında, ‘Bilimle Büyüyen Zihinler’ mottosuyla düzenlenen BilimFest Trabzon, Pazarkapı Yaşam Alanı’nda yoğun katılımla başladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Açılışta Trabzonspor forması giydirilen yapay zekalı robot ilgi odağı oldu.

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‘BİLGİYİ TEKNOLOJİYE DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNDAYIZ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un bilim ve teknoloji alanında da öncü şehirlerden biri olması hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Trabzon, Anadolu’nun bütün şehirleri gibi pek çok özelliği ve değeri bünyesinde barındıran kadim bir şehirdir. Tarih, kültür, sanat, spor ve turizm şehridir. Ancak geçen yıl, 'Trabzon bundan sonra bilimin de merkezi olacak' diyerek yeni bir hedef ortaya koyduk ve bu hedef doğrultusunda yola çıktık. Çağımızın bilgi çağı olduğu, hakim güçlerin bilgiyle hükmettiği ancak insanlığın bu anlamda ağır bir sınav verdiği günümüzde, daha fazla bilgi üretmek, bilgiye erişimi artırmak ve bu bilgiyi teknolojiye dönüştürmek gibi bir zorunluluğumuz var. Çok şükür ki ülkemiz, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, vizyonu ve liderliği sayesinde son 25 yılda bu alanda çok büyük adımlar atmıştır. Bilimin, bilginin ve ileri teknolojinin gücüyle Türkiye, savunma sanayisinde de önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bundan 25 yıl önce savunma ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80’inde dışa bağımlı olan ülkemiz, bugün savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 85’lere yükseltmiştir. Bu büyük dönüşümün mimarlarından biri, Türkiye Yüzyılı’nın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendisine buradan şükranlarımızı ve saygılarımızı iletiyorum. Sağ olsun, var olsun. Çünkü bu vizyon, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda, kendi ayakları üzerinde duran; boyun eğen değil, gerektiğinde kendi iradesini kararlılıkla ortaya koyan güçlü bir Türkiye olmak için büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız bu vizyonu ortaya koymuş ve ülkemizin bu doğrultuda ilerlemesine öncülük etmiştir. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

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‘GÜÇLÜ OLMAK YETMEZ, GÜÇLÜ KALMALIYIZ’

Başkan Genç, bilim ve teknolojinin Türkiye’nin tam bağımsızlık hedefi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu vizyonun hayata geçirilmesinde yine bir Trabzonlu öncü rol üstlendi. Allah gani gani rahmet eylesin. Gece gündüz demeden, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda İHA’ları, SİHA’ları ve KAAN’ı üretmek için ömrünü adayan bir Trabzonlunun katkılarıyla bu büyük dönüşüm gerçekleşti. Şehrimizin evladı Özdemir Bayraktar ağabeyimize bu vesileyle Cenabıallah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onun kıymetli evlatları, bu vizyonu daha ileriye taşıyan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’a da şehrimize bu bilim merkezini kazandırdıkları için Trabzon adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, biz bunu yapmak zorundayız. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalışma belki Trabzon, Türkiye ve hatta daha geniş bir perspektiften baktığımızda insanlık adına yapabileceğimiz en önemli işlerden biridir. Eğer ecdadımızın yeryüzünde hakim kılmak için mücadele ettiği hakkı ve hakikati yeniden bütün dünyaya yaymak istiyorsak güçlü olmak zorundayız. Öncelikle bölgemizde güçlü olmalıyız. Hatta yalnızca güçlü olmak yetmez, güçlü kalmak da zorundayız. Çünkü böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu nedenle bilim, teknoloji ve üretim alanlarında çok daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

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‘TRABZON’DA TEKNOFEST DÜZENLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Geçen yılki bilim etkinliklerine değinen Genç, "Geçen yıl Trabzon’da gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın değerini ortaya koyan ziyaret rakamlarını görmekten büyük memnuniyet duyduk. Elde ettiğimiz sonuçlar hem bizi motive etti hem de geleceğe dair umutlarımızı artırdı. Geçen yıl düzenlediğimiz bilim festivalimize 3-4 gün içerisinde yaklaşık 198 bin Trabzonlu gencimiz, çocuğumuz ve hemşehrimiz ilgi gösterdi. Bu, son derece kıymetli bir başarıdır. İnşallah bu yıl çok daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Yeter ki şehrimizin güzel yavruları, güzel gençlerimiz istesin. Onlar için daha fazlasını yapmak adına Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendimi görevli addediyorum. Bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Bu vesileyle bir şeyi daha müjdelemek istiyorum. Allah nasip ederse, inşallah gerçekleştirdiğimiz bilim şenlikleri ve festivalleriyle aslında daha büyük bir organizasyonun da altyapısını hazırlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında, komşumuz Azerbaycan’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST’in inşallah Trabzon’da da gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Tabii ki bu işler tek başına olmuyor. İlimizde gerçekleştirdiğimiz bütün hizmetlerde olduğu gibi, bu organizasyonda da kurumlarımızın iş birliği ve koordinasyonu büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, çalışmalarımızın koordinasyonuna katkı sunan, Milli Eğitim teşkilatımızı bu konuda yönlendiren ve bizlere destek olan kıymetli valimize çok teşekkür ediyorum. Yine, bilim denildiğinde akla gelen ilk kurumlardan biri olan TÜBİTAK’ımıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için desteklerine başvurduğumuz bir diğer kurumumuz da şehrimizin evladı, kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun bakanlığı oldu. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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‘GENÇLERİMİZ BİLİMLE, TEKNOLOJİYLE VE İRFANLA YETİŞİYOR’

Trabzon Valisi Tahir Şahin de "Dünya, tarih boyunca farklı dönemlerde büyük dönüşümlere ve değişimlere sahne olmuştur. Bugün de dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde özellikle teknoloji alanında önemli ilerlemeler yaşanmaktadır. Tarihsel süreçte yaşanan bütün değişim ve dönüşümlerin toplumlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu gibi, teknolojinin de değerlerle beslenmediği ve irfanla yoğrulmadığı takdirde olumsuz sonuçlar doğurabileceği bir gerçektir. Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de bölgesinde güçlü, kararlı ve küresel dengelerde söz sahibi bir ülke olma yolunda ilerliyor. Bu noktada, gençlerimizin hayatlarının en önemli dönüm noktalarından birini yaşadıkları bu süreçte, devletimizin bütün imkanlarıyla yanlarında olacağını özellikle vurgulamak istiyorum. Günümüzde gençlerimizin motivasyonlarını artıracak, onlara manevi ve duygusal anlamda destek sunacak çalışmaların da büyük önem taşıdığına inanıyorum" dedi.

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150 STANT, 129 ETKİNLİK

22-24 Ekim tarihleri arasındaki festival kapsamında kurulan 150 stantta bilim ve teknoloji alanında çeşitli etkinlikler, atölyeler, sergiler ve gösteriler gerçekleştirilecek. Festival alanında 102 açık hava atölyesi, 15 sergi ünitesi, 3 planetaryum gösterisi ve 9 bilim söyleşisi olmak üzere toplam 129 etkinlik düzenlenecek. BilimFest Trabzon süresince katılımcılar; bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, bilimsel gösteriler, bilim şovları, planetaryum etkinlikleri, robot gösterileri, teknoloji sergileri, simülasyon uygulamaları ve interaktif bilim etkinlikleriyle buluşacak. Etkinliklerle özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgilerinin artırılması, bilimsel süreçleri deneyimlemeleri ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından tanımaları amaçlanıyor. Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurum ve kuruluş da festivalde katılımcılarla bir araya gelecek. Festivalin katılımcı kurum ve kuruluşları arasında TÜBİTAK, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜRKSAT, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ), Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü bulunuyor.