Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Of Kaymakamı Akça, öğretmenlerle bir araya geldi

        Of Kaymakamı Akça, öğretmenlerle bir araya geldi

        Of Kaymakamı Eşref Akça, 28 Şubat İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Of Kaymakamı Akça, öğretmenlerle bir araya geldi

        Of Kaymakamı Eşref Akça, 28 Şubat İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Abdullah Hacıömeroğlu tarafından karşılanan Akça, Hacıömeroğlu'ndan okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşen Akça, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Akça, öğretmenlerin ülkenin geleceği açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Okulda çok iyi bir eğitim atmosferine şahit olduk. Bunu sağlayan okul idaresini ve sizleri tebrik ediyorum. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

        REKLAM

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu da ziyaretinden ve verdiği destekten dolayı Kaymakam Akça'ya teşekkür ederek, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde beyaz önlük heyecanı
        Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde beyaz önlük heyecanı
        Trabzon'da bilim şenliği başladı
        Trabzon'da bilim şenliği başladı
        Trabzon'da "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finali...
        Trabzon'da "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finali...
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Türkiye birincisi belli oldu
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Türkiye birincisi belli oldu
        Of'ta liseler arasında "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenl...
        Of'ta liseler arasında "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenl...
        Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 22 gö...
        Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 22 gö...