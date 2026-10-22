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        Trabzonspor-Hearts

        UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki Trabzonspor-Hearts maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Trabzonspor-Hearts

        UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki Trabzonspor-Hearts maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert (Belçika)

        Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, Dju

        Hearts: Reus, Altena, Fagan-Walcott, McCart, Borchgrevink, Clauudio Braga, Magnusson, Guendouz, Miller, Wilson, Mato

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