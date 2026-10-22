Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)

        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)

        UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 10 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:50 Güncelleme:
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)

        UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 10 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Maçtan dakikalar (İlk yarı)

        6. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Borchgrevink uzak mesafeden vuruşunda Onana meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        10. dakikada Borchgrevink kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Braga'nın kafa vuruşunda top Onana'da kaldı.

        31. dakikada Magnüsson'un Dju'yu ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Lawrence Visser, penaltı noktasını gösterdi.

        32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mohamed Salah, kalecinin sağında topu ağlara gönderdi. 10

        REKLAM

        45. dakikada Dju'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bouchouari'nin vuruşunda top kaleci Reus'dan döndü.

        Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert

        Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Mohamed Salah, Dju

        Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Fabinho, Muçi, Ozan Tufan, Pina, Nwaiwu, Aral Şimşir, Mustafa Kuzey Akçay, Oğuzhan Ertem, Hakan Yılmaz

        Teknik Direktör: Thomas Reis

        Hearts: Reus, Borchgrevink (Kingsley dk. 45), McCart, Altena, Walcott, Braga, Magnusson, Guendouz, Mato, Wilson, Miller

        Yedekler: Clark, Fulton, Williams, Kabore, McPake, Kerjota, Pollock, Stevenson, Laurent Mendy

        REKLAM

        Teknik Direktör: Wouter Vrancken

        Gol: Mohamed Salah (dk. 32 pen.) (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Cabral, Samet Akaydin (Trabzonspor), Miller, Borchgrevink, Wouter Vrancken (Teknik Direktör) (Hearts)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?

        Benzer Haberler

        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Trabzonspor-Hearts maçından notlar
        Trabzonspor-Hearts maçından notlar
        Trabzonspor-Hearts
        Trabzonspor-Hearts
        BilimFest Trabzon başladı
        BilimFest Trabzon başladı
        Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkika...
        Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkika...
        BilimFest Trabzon'da açılışı yapay zeka robot yaptı
        BilimFest Trabzon'da açılışı yapay zeka robot yaptı