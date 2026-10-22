UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 10 üstünlüğüyle sonuçlandı.
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 10 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Borchgrevink uzak mesafeden vuruşunda Onana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Borchgrevink kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Braga'nın kafa vuruşunda top Onana'da kaldı.
31. dakikada Magnüsson'un Dju'yu ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Lawrence Visser, penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mohamed Salah, kalecinin sağında topu ağlara gönderdi. 10
45. dakikada Dju'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bouchouari'nin vuruşunda top kaleci Reus'dan döndü.
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert
Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Mohamed Salah, Dju
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Fabinho, Muçi, Ozan Tufan, Pina, Nwaiwu, Aral Şimşir, Mustafa Kuzey Akçay, Oğuzhan Ertem, Hakan Yılmaz
Teknik Direktör: Thomas Reis
Hearts: Reus, Borchgrevink (Kingsley dk. 45), McCart, Altena, Walcott, Braga, Magnusson, Guendouz, Mato, Wilson, Miller
Yedekler: Clark, Fulton, Williams, Kabore, McPake, Kerjota, Pollock, Stevenson, Laurent Mendy
Teknik Direktör: Wouter Vrancken
Gol: Mohamed Salah (dk. 32 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Cabral, Samet Akaydin (Trabzonspor), Miller, Borchgrevink, Wouter Vrancken (Teknik Direktör) (Hearts)
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