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        Trabzonspor'dan Reis ile "5'te 5"

        SELÇUK KILIÇ - UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Trabzonspor'dan Reis ile "5'te 5"

        SELÇUK KILIÇ - UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.

        Alman teknik adam yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında 2-0 kazanan Bordo-mavili takım, üst üste 5 resmi maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

        Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, Reis yönetiminde 5. resmi karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

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        Bordo-mavili takım UEFA Konferans Ligi'nde ilk 2 maçtan 6 puan çıkardı.

        - Salah, gollerine devam etti

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takımının ilk golünü penaltıdan atarak skor katkısını sürdürdü.

        Ligde 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Salah, UEFA Konferans Ligi'nde de 2. golünü kaydetti.

        Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki 12 karşılaşmada 10 gole ulaştı.

        - Cabral, Avrupa'da ikinci kırmızı kartını gördü

        Trabzonspor'un sol beki Sidny Cabral, Avrupa kupalarında bordo-mavili takım formasıyla oynadığı 3 maçta 2 kırmızı kart gördü.

        Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kalan Cabral, UEFA Avrupa Ligi'nde Frencvaros ile deplasmanda oynanılan maçta yine ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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