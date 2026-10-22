Trabzonspor'dan Reis ile "5'te 5"

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kalan Cabral, UEFA Avrupa Ligi'nde Frencvaros ile deplasmanda oynanılan maçta yine ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

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