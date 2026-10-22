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        Samet Akaydin: "Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz"

        Trabzonspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin, takımda oluşan birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Herkes yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Böyle devam ederse güzel günler bizi bekliyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:58 Güncelleme:
        Samet Akaydin: "Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz"

        Trabzonspor’un savunma oyuncusu Samet Akaydin, takımda oluşan birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Herkes yüzde 100’ünü vermeye çalışıyor. Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Böyle devam ederse güzel günler bizi bekliyor" dedi.

        "Herkes formanın hakkını vermeye çalışıyor"

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 20 mağlup etti. Maçın ardından bordomavili oyuncu Samet Akaydin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımda iyi bir çalışma ortamı bulunduğunu belirten Akaydin, hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi’nde her maça kazanmak için çıktıklarını ifade ederek, "Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes işin ciddiyetinde. Hem lig hem de Konferans Ligi’nde her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu serimize devam ederiz. Gerçekten çok iyi bir birlik ve beraberliğimiz var. Herkes çok iyi mücadele ediyor ve formanın hakkını vermeye çalışıyor. İnşallah Çaykur Rizespor maçında da buna devam ederiz" diye konuştu.

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        "Herkes kendini değerli hissediyor"

        Teknik direktörün oyuncularla iletişiminin çok iyi olduğunu vurgulayan Akaydin, takım içindeki rekabetin performansa olumlu yansıdığını dile getirerek, "Hocanın iletişimi gerçekten çok iyi. Herkes kendini değerli hissediyor. Oynayan, oynamayan herkes kendini iyi hissediyor. Gerçekten iyi bir futbolcu olduğumuzu hissetmeye başladık. Herkes bunun farkında ve yüzde 100’ünü vermeye çalışıyor. Güzel bir rekabet var. İnşallah böyle devam eder. Hoca geldikten sonra antrenmanlarda çok güzel bir rekabet oluşmaya başladı. Böyle giderse her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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        "Savunma oyuncularımızın performansını beğeniyorum"

        Bir savunma oyuncusu olarak takım arkadaşlarının performansından memnun olduğunu belirten Samet Akaydin, Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarında ortaya konulan mücadeleye dikkat çekerek, "Çok iyi çalışıyoruz. Bir stoper olarak söylüyorum, savunma oyuncularımızın performansını çok beğeniyorum. Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında çok iyi mücadele verdik. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Saha içinde de çok iyi bir rekabetimiz var. Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Böyle devam ederse güzel günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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