Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Benjamin Bouchouari: "İkinci maçımızda ikinci galibiyetimizi aldık"

        Benjamin Bouchouari: "İkinci maçımızda ikinci galibiyetimizi aldık"

        Trabzonspor'un futbolcusu Benjamin Bouchouari, UEFA Konferans Ligi'nde elde ettikleri ikinci galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Konferans Ligi'ndeki ikinci maçımızdan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bizim için önemli bir maç ve önemli bir galibiyetti. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Benjamin Bouchouari: "İkinci maçımızda ikinci galibiyetimizi aldık"

        Trabzonspor’un futbolcusu Benjamin Bouchouari, UEFA Konferans Ligi’nde elde ettikleri ikinci galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Konferans Ligi’ndeki ikinci maçımızdan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bizim için önemli bir maç ve önemli bir galibiyetti. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 20 mağlup etti. Maçın ardından bordomavili oyuncu Benjamin Bouchouari, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahalara dönerek yeniden takımına katkı sağlamanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Bouchouari, "Geçen hafta da belirttiğim gibi sahalara dönmekten ve sahada oynayarak takımıma katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim. Hocamız sahada bana şans verdiği sürece hem takımımız hem de kendim adına maksimum seviyede performans sergilemeye çalışıyorum. Bugün de galip geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Hep birlikte mutluyuz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?

        Benzer Haberler

        Samet Akaydin: "Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz"
        Samet Akaydin: "Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz"
        Wouter Vrancken: "Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettik"
        Wouter Vrancken: "Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettik"
        Trabzonspor – Hearts: 2-0
        Trabzonspor – Hearts: 2-0
        Trabzonspor'dan Reis ile "5'te 5"
        Trabzonspor'dan Reis ile "5'te 5"
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 2 - Hearts: 0 (Maç sonucu)
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 2 - Hearts: 0 (Maç sonucu)
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)