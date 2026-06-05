Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Doğu Karadeniz'den 5 ayda 115 ülkeye 831 milyon doları aşan ihracat yapıldı

        Doğu Karadeniz'den 5 ayda 115 ülkeye 831 milyon doları aşan ihracat yapıldı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-mayıs döneminde yapılan ihracattan 831 milyon 167 bin 880 dolar kazanç elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz'den 5 ayda 115 ülkeye 831 milyon doları aşan ihracat yapıldı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-mayıs döneminde yapılan ihracattan 831 milyon 167 bin 880 dolar kazanç elde edildi.


        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk beş ayında Trabzon'dan 625 milyon 282 bin, Rize'den 101 milyon 145 bin, Gümüşhane'den 65 milyon 290 bin, Artvin'den 39 milyon 451 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

        İskender, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 12, Rize'de yüzde 31, Gümüşhane'de yüzde 76 ve Artvin'de yüzde 26 artış yaşandığını vurguladı.

        En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 437 milyon 615 bin dolarla fındığın geldiğine işaret eden İskender, bunu 135 milyon 466 bin dolarla maden ve metaller, 88 milyon 278 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 67 milyon 758 bin dolarla da yaş meyve sebzenin takip ettiğini kaydetti.

        Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 115 ülkeye satış yapıldığını belirten İskender, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise İtalya, Almanya, Rusya, Gürcistan ve Fransa olduğunu aktardı.

        İhracatın en fazla arttığı ülkenin yüzde 96 ile Almanya olduğunu ifade eden İskender, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Endonezya, El Salvador, Arjantin ve Sudan'ın da aralarında bulunduğu 13 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

        Benzer Haberler

        Cabral, Trabzonspor'a imza için hazır
        Cabral, Trabzonspor'a imza için hazır
        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Trabzon'da konuştu:
        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Trabzon'da konuştu:
        Trabzon bir emekli şehri olma yolunda hızla ilerliyor, şehirde emekli aylığ...
        Trabzon bir emekli şehri olma yolunda hızla ilerliyor, şehirde emekli aylığ...
        Özgür Özel: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız
        Özgür Özel: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız
        Uzungöl'de yaz manzarası; güneşi gören akın etti
        Uzungöl'de yaz manzarası; güneşi gören akın etti
        Havalar ısındı, kene vakaları hastanelere gelmeye başladı Prof. Dr. Gürdal...
        Havalar ısındı, kene vakaları hastanelere gelmeye başladı Prof. Dr. Gürdal...