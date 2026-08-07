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        Düzköy'de Suni Tohumlama Projesi protokolü düzenlendi

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde Suni Tohumlama Projesi protokolü için imza töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Düzköy'de Suni Tohumlama Projesi protokolü düzenlendi

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde Suni Tohumlama Projesi protokolü için imza töreni gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü İsa Kaplan ve Belediye Başkanı Selim Çelenk, ilçede uygulanması planlanan proje için belediye toplantı salonunda bir araya geldi.

        Kaplan, yaptığı açıklamada, Trabzon'da suni tohumlama faaliyetlerinin kamu personeli tarafından Ortahisar, Akçaabat, Vakfıkebir, Arsin, Dernekpazarı, Tonya ve Yomra ilçelerinde aktif olarak yürütüldüğünü belirtti.

        Projeye Düzköy ilçesini de eklemenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Kaplan, "Ayrıca ilimizin hayvancılık potansiyelini daha verimli hale getirmek ve üreticilerimize sürdürülebilir bir gelecek sunmak adına bu projeyi çok önemsiyoruz. Belediyemizle birlikte atılan bu adımın, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        İmzalanan protokol çerçevesinde, ilçede başlatılacak proje ile büyükbaş hayvanlarda verimlilik artırılarak, genetik ıslah çalışmalarına hız kazandırması planlanıyor.


        Törene, Düzköy Kaymakamı Muhammed İbrahim Ağlamaz, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.






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