Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 19.09.2026 - 20:57 Güncelleme:
Stat:PaparaPark
Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül
Goller: Dk. 4 ve 44 Salah, Dk. 39 Saviolo (Trabzonspor)
TRABZON
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