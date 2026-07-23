Giresun'daki kazada vefat eden 3 kişinin cenazesi defnedildi

Giresun'un Keşap ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Muaz Ayaz (28), Kader Ayaz (37) ve oğlu Muhammet Musa Ayaz (1), Eskipazar Mahallesi Kava Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, aile yakınları ve akrabalarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yanık, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Giresun'un Keşap ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında, Muaz Ayaz (28) idaresindeki 34 TA 8261 plakalı otomobil Karadeniz Sahil Yolu Düzköy mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralanmıştı.

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