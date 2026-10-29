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        Havuz çıkışı fenalaşan polis memuru, hemşire eşinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı

        TRABZON'da yüzme havuzundan çıktıktan sonra bindiği otomobilde fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam (44), hemşire eşinin yaptığı kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Havuz çıkışı fenalaşan polis memuru, hemşire eşinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı

        TRABZON’da yüzme havuzundan çıktıktan sonra bindiği otomobilde fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam (44), hemşire eşinin yaptığı kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün Spor Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Şahin Sağlam, yarı olimpik yüzme havuza gitti. Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaştığını fark eden Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam’ın kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunduğu Şahin Sağlam, çağırılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Şahin Sağlam’ın cenazesi, bugün Şalpazarı Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından Kireç Mahallesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        Öte yandan, Şahin Sağlam'ın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın damadı olduğu ve bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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