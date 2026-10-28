Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet şöleni düzenlendi

Etkinliğe, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Garnizon Komutanı Maliye Yüzbaşı Hikmet Yeşilyurt, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlık, Of Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda TOKİ konutları önünden başlayan etkinliğe katılan farklı yaş gruplarından 238 kişi, kaymakamlık binasına kadar pedal çevirdi.

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