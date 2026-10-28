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        Trabzon Gastronomi Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

        Trabzon'un zengin mutfak kültürünü tanıtmak, kentin gastronomi turizmine katkı sağlamak ve yöresel lezzetleri profesyonel bir konseptle ziyaretçilere sunmak amacıyla düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali öncesinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Trabzon Gastronomi Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

        Trabzon’un zengin mutfak kültürünü tanıtmak, kentin gastronomi turizmine katkı sağlamak ve yöresel lezzetleri profesyonel bir konseptle ziyaretçilere sunmak amacıyla düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali öncesinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Yürüyüşe Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gastronomi şefleri, bando takımı, maskotlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kahramanmaraş Caddesi’nden başlayan kortej, renkli görüntüler eşliğinde Meydan'daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’na ulaştı.

        Kortej yürüyüşünün ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un sahip olduğu kültürel ve gastronomik değerleri turizmle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Genç "Şehrimiz birçok değeri, özelliği, güzelliği olan bir şehir ama yemek kültürü de geleneksel olan bir şehir. O nedenle Trabzon mutfağını, bir turizm şehri olan Trabzon’umuzda evvela şehrimizin ve bölgemizin, ülkemizin güzel insanlarına, bunun yanı sıra gelen ziyaretçilerimize de profesyonel bir konseptle sunmak üzere bir gastronomi festivali düzenledik" dedi.

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        Resmi açılışı yarın saat 14.00'te yapılacak festivalin 1 Kasım’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceğini belirten Başkan Genç, Trabzon mutfağının daha geniş kitlelere tanıtılacağını vurgulayarak "İnşallah 1 Kasım’a kadar çeşitli profesyonel şeflerle beraber, ‘Trabzon Mutfağı Ömrü Uzatır’ mottosuyla bu işi artık yeni bir düzene, yeni bir düzleme kavuşturuyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Bütün çalışmalarımızda bize koordinasyonuyla, desteğiyle beraber birlikte hareket ettiğimiz kıymetli Valimize, odamıza, katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarımıza, şeflerimize, sponsorlarımıza hayırlı olsun, hayırlar getirsin diyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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        Trabzon Valisi Tahir Şahin ise Trabzon’un doğal güzellikleri, kültürü, turizmi ve mutfak zenginliğiyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, "Senenin 173 günü ortalama yağmur alan, yağmuruyla bereketli, sofrasıyla bereketli, kültürüyle bereketli, turizmiyle bereketli Trabzon’umuzda ilkini yapacağımız Gastronomi Festivali’nin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beraberinde şehrimizi ziyaret eden milyonlarca turistin damaklarında bu lezzetlerin güzellik bırakacağını umuyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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