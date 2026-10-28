Of'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, velilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet'in kazanımlarının anlatıldığı programda öğrenciler tarafından müzikli gösteriler, mehter gösterisi ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Okul Müdürü Cemal Kızıltay'ın selamlama konuşmasının ardından Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Aydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Of'ta Pınaraltı İlk ve Ortaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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