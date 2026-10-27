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        Trabzon'da "Cumhuriyetin Renkleri" adlı sergi açıldı

        Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 16 sanatçının eserlerinden oluşan "Cumhuriyetin Renkleri" isimli sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Trabzon'da "Cumhuriyetin Renkleri" adlı sergi açıldı

        Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 16 sanatçının eserlerinden oluşan "Cumhuriyetin Renkleri" isimli sergi açıldı.

        Akçaabat Belediyesince bu yıl 12'ncisi düzenlenen karma resim sergisi Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, Cumhuriyet temalı sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sergide daha önce belediyenin yaptığı çalıştaya katılan sanatçıların eserlerinin yer aldığını aktaran Bektaşoğlu, "Daha önce Cumhuriyetimizin 100. yılında Akçaabat'ta sergiledik. Bu sergiye Paris'ten talep geldi, Paris'e gönderdik, Batum'a gönderdik. Orada da sergiledik." dedi.

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        Sanatçılara belediyeye değerli bir koleksiyon kazandırdıkları için teşekkür eden Bektaşoğlu, herkesin sergiyi muhakkak gezmesi gerektiğini belirtti.

        Ressam Rasim Çubukçu da serginin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, sanatçı arkadaşlarına ve açılışa gelen sanatseverlere teşekkür etti.

        Akrilik ve yağlı boya tekniğiyle yapılan eserlerin yer aldığı sergi, 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri

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