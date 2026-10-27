Dünya Ergoterapi Günü etkinlikleri

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü tarafından düzenlenen "Ergoterapide Farklı Çalışma Alanları ve Mesleki Deneyim Paylaşımı" konulu panel, Ömer Yıldız Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü vesilesiyle hayata geçirilen programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran yaptı. Ergoterapi mesleğini daha görünür kılmak ve toplumda hak ettiği değere ulaşmasını sağlamak adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özoran, "Ergoterapi sadece kasları güçlendirmek ya da eklemleri hareket ettirmek değildir; kişinin zihinsel, duygusal ve fiziksel dünyasını bir bütün olarak kucaklamaktır. Bir ergoterapist, 'Neyin var?' diye sormaz; 'Ne yapmak istiyorsun, hayatında neleri başarmak istiyorsun?' diye sorar" dedi.

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Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Yılmaz ise "Bazen hayatın küçük bir kesiti, bizi en sevdiğimiz rutinlerden, kendi başımıza yapabildiğimiz en basit hareketlerden koparabilir. Sabah kahvesini kendi ellerimizle tutabilmek, işimize yürüyerek gidebilmek ya da sadece kendi başımıza giyinebilmek... İşte ergoterapi, tam da bu 'sıradan' ama hayatın ta kendisi olan anları insanlara geri veren bir bilim ve sanattır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, alanında deneyimli ergoterapistler Cennet Kumru İnce, İlayda Türk, Nurten Bilgin, Esma Kılıç ve Yusuf Yılmaz mesleki birikimlerini, saha deneyimlerini ve ergoterapinin farklı çalışma alanlarını öğrencilerle paylaştı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği panel, sorucevap bölümü, günün anısına kesilen pasta ile son buldu.