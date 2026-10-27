Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Dünya Ergoterapi Günü etkinlikleri

        Dünya Ergoterapi Günü etkinlikleri

        Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü tarafından düzenlenen "Ergoterapide Farklı Çalışma Alanları ve Mesleki Deneyim Paylaşımı" konulu panel, Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Dünya Ergoterapi Günü etkinlikleri

        Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü tarafından düzenlenen "Ergoterapide Farklı Çalışma Alanları ve Mesleki Deneyim Paylaşımı" konulu panel, Ömer Yıldız Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

        27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü vesilesiyle hayata geçirilen programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran yaptı. Ergoterapi mesleğini daha görünür kılmak ve toplumda hak ettiği değere ulaşmasını sağlamak adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özoran, "Ergoterapi sadece kasları güçlendirmek ya da eklemleri hareket ettirmek değildir; kişinin zihinsel, duygusal ve fiziksel dünyasını bir bütün olarak kucaklamaktır. Bir ergoterapist, 'Neyin var?' diye sormaz; 'Ne yapmak istiyorsun, hayatında neleri başarmak istiyorsun?' diye sorar" dedi.

        REKLAM

        Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Yılmaz ise "Bazen hayatın küçük bir kesiti, bizi en sevdiğimiz rutinlerden, kendi başımıza yapabildiğimiz en basit hareketlerden koparabilir. Sabah kahvesini kendi ellerimizle tutabilmek, işimize yürüyerek gidebilmek ya da sadece kendi başımıza giyinebilmek... İşte ergoterapi, tam da bu 'sıradan' ama hayatın ta kendisi olan anları insanlara geri veren bir bilim ve sanattır" ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından, alanında deneyimli ergoterapistler Cennet Kumru İnce, İlayda Türk, Nurten Bilgin, Esma Kılıç ve Yusuf Yılmaz mesleki birikimlerini, saha deneyimlerini ve ergoterapinin farklı çalışma alanlarını öğrencilerle paylaştı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği panel, sorucevap bölümü, günün anısına kesilen pasta ile son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 1820 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanac...
        Trabzon'da 1820 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanac...
        Şalpazarı'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Şalpazarı'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu baloyla yaşadı
        Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu baloyla yaşadı
        Trabzonspor'a Thomas Reis dokunuşu
        Trabzonspor'a Thomas Reis dokunuşu
        Trabzonspor'da Franculino Dju'ndan 8 maçta 7 gollük katkı
        Trabzonspor'da Franculino Dju'ndan 8 maçta 7 gollük katkı
        İlaç tedavisiyle 37 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu
        İlaç tedavisiyle 37 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu