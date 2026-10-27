Trabzonspor'a Thomas Reis dokunuşu

Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışla zirve yarışında iddiasını artırdı. Alman teknik adamın göreve gelmesinden önce Süper Lig’de 5 haftada 7 puan toplayarak 9. sırada yer alan bordomavililer, Reis yönetiminde oynadığı 4 karşılaşmada 12 puan elde ederek toplam puanını 19’a yükseltti. Karadeniz ekibi, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’dan 3’e düşürerek zirve yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a karşısında 20 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelerek karşılaşmayı 43 kazanan Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde zirveye her geçen hafta bir adım daha yaklaşıyor.

REKLAM

Yeni sezonda istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, teknik direktör değişikliğinin ardından önemli bir ivme yakaladı. Thomas Reis öncesinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordomavililer, 7 puanla haftayı 9. sırada tamamladı. Bu süreçte 9 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 5 gol gördü.

Lider Galatasaray’ın 13 puanla zirvede yer aldığı dönemde sarıkırmızılılarla arasında 6 puanlık fark bulunan Trabzonspor, Thomas Reis yönetimindeki çıkışıyla bu arayı kapatmaya başladı.

4 maçta 12 puan topladı

Alman teknik adamın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Trabzonspor, ligde oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamını kazandı. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin yanı sıra Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki süreçte ortaya koyduğu performansla dikkat çeken bordomavililer, 9 maç sonunda 19 puana ulaştı.

REKLAM

Reis yönetiminde 4 maçta 12 puan toplayan Trabzonspor, puanını 19’a çıkarırken, maç başına puan ortalamasını da 1.40’tan 3’e yükseltti.

Zirveyle aradaki mesafe 3 puan

Ligin 9. haftası itibarıyla 22 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki puan farkı 3’e geriledi. İlk 5 haftada 9. sırada bulunan bordomavililer, 9. hafta sonunda 3. sıraya kadar yükselerek şampiyonluk yarışında güçlü bir konuma geldi.

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı bu çıkışı sürdürerek zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı ve şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak için koltuğu ele geçirmek istiyor.

REKLAM

Avrupa’da da zirveye doğru

Trabzonspor, Süper Lig’de yakaladığı çıkışı UEFA Konferans Ligi’ne de taşıdı. Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 42, İskoçya ekibi Hearts’ı ise sahasında 20 mağlup eden bordomavililer, Avrupa’da oynadığı iki karşılaşmadan 6 puan çıkardı. Hem iç sahada hem de deplasmanda kazanan Karadeniz temsilcisi, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı yükselişi Avrupa arenasında da sürdürdü.