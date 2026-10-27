Kuymağa ısırgan otu dokunuşu "Isırgan otlu kuymak olur mu?" demeyin

Trabzon’un zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve geçmişten günümüze taşınan yöresel lezzetleri yaşatmak amacıyla düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali için hazırlıklar sürüyor. Kentin asırlık lezzetleri ısırgan otlu kuymak festivalde görücüye çıkacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Trabzon Gastronomi Festivali’nde, kentin geleneksel lezzetleri özgün tariflerle buluşacak. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak görev yapan Sevinç Civelek, büyükannesinden öğrendiği ısırgan otlu kuymağı festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

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Trabzon’un geleneksel lezzeti kuymağı ısırgan otuyla buluşturan Civelek, büyükannesinden gördüğü bu tarifi Alacahan’da misafirlerine sunduğunu ve olumlu geri dönüşler aldığını belirterek geleneksel lezzeti kursiyerlere de öğretmek istediğini söyledi. Kuymağın tarifini anlatan Civelek, hijyen kurallarına uygun şekilde işlenen ısırgan otunun tereyağında kavrulduğunu, ardından peynir ve diğer malzemelerin eklenmesiyle kuymağın hazırlandığını ifade etti. Civelek, geleneksel tarifin farklı bir yorumla sunulmasının hem yöresel mutfağın çeşitlenmesine hem de unutulmaya yüz tutan lezzetlerin yaşatılmasına katkı sağladığını vurguladı.