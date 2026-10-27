Trabzon Gastronomi Festivali'nde geleneksel lezzetler tanıtılacak

Trabzon'da 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Gastronomi Festivali'nde, kentin geleneksel lezzetleri ısırgan otlu kuymak ve mısır unlu kocaman gerdanı tatlısı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak görev yapan Sevinç Civelek, büyükannesinden öğrendiği ısırgan otlu kuymak ve mısır unlu kocaman gerdanı tatlısını festival kapsamında hazırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Civelek, tarihi Alacahan'da Trabzon'un geleneksel lezzeti kuymağı ısırgan otuyla birleştirdiğini ve hazırladığı yemeğin tadına bakanlar tarafından beğenildiğini belirtti.

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Geleneksel tarifi kursiyerlerine de öğretmek istediğini aktaran Civelek, ısırgan otlu kuymağın yöresel mutfağın çeşitlenmesine ve unutulmaya yüz tutan lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Civelek, festivalde mısır unlu kocaman gerdanı tatlısını da ziyaretçilerin beğenisine sunacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"El açması baklavalık yufkayla hazırlanan tatlı, mısır unu ve fındık gibi aroma veren malzemelerle zenginleştiriliyor. Hazırlanan yufkaların arasına iç harcı yerleştirildikten sonra tereyağıyla pişirilen tatlı, bal ile buluşturularak servise hazır hale getiriliyor. Geçmişten günümüze taşınan bu lezzet de Trabzon'un gastronomi mirasının önemli örneklerinden biridir."