Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Şalpazarı'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Şalpazarı'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Şalpazarı'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Şalpazarı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, ortaokullar arası futsal ile liseler arası masa tenisi, dart, bilek güreşi ve Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları verildi.

        Müsabakalarda birinci olan öğrencilere ödüllerini Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu takdim etti.

        İkincilik ve üçüncülük ödülleri ise Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özendi, İlçe Emniyet Amiri Furkan Çakmak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hurşit Akgün ile Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Kekeç tarafından verildi.

        REKLAM

        Törenin ardından Mutlu ve beraberindekiler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu baloyla yaşadı
        Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu baloyla yaşadı
        Trabzonspor'a Thomas Reis dokunuşu
        Trabzonspor'a Thomas Reis dokunuşu
        Trabzonspor'da Franculino Dju'ndan 8 maçta 7 gollük katkı
        Trabzonspor'da Franculino Dju'ndan 8 maçta 7 gollük katkı
        İlaç tedavisiyle 37 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu
        İlaç tedavisiyle 37 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu
        Trabzon Gastronomi Festivali'nde geleneksel lezzetler tanıtılacak
        Trabzon Gastronomi Festivali'nde geleneksel lezzetler tanıtılacak
        Trabzonspor, Rize'de tarihi geri dönüşe imza attı
        Trabzonspor, Rize'de tarihi geri dönüşe imza attı