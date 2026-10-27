Şalpazarı'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Şalpazarı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, ortaokullar arası futsal ile liseler arası masa tenisi, dart, bilek güreşi ve Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları verildi.

Müsabakalarda birinci olan öğrencilere ödüllerini Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu takdim etti.

İkincilik ve üçüncülük ödülleri ise Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özendi, İlçe Emniyet Amiri Furkan Çakmak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hurşit Akgün ile Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Kekeç tarafından verildi.

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Törenin ardından Mutlu ve beraberindekiler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.