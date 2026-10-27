Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu baloyla yaşadı

        Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu baloyla yaşadı

        Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler, "Her Çocuk Bir Cumhuriyet Balosu" etkinliğinde hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu baloyla yaşadı

        Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler, "Her Çocuk Bir Cumhuriyet Balosu" etkinliğinde hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Üniversitesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 5 özel eğitim okulundan 60 öğrencinin hazırladığı gösteriler Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde sunuldu.

        Saygı duruşuyla başlayan program, öğrencilerin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirmesiyle devam etti.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar, AA muhabirine, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı baloyla kutlamak istediklerini söyledi.

        REKLAM

        Kurumlar arası işbirliğinde öğrencilerin katılımıyla çeşitli gösteriler hazırlandığını belirten Kibar, "60'a yakın öğrencinin katılacağı gösterilerin içerisinde olduğu balo programı hazırladık. Özel çocukların kalplerinde hissettikleri duyguları aileleriyle ve katılımcılarla paylaşmak istedik." dedi.

        Kibar, çocukların etkinlik öncesinde büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, "İki gündür özellikle kendilerinin ev sahipliğinde bir programda olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Provalarda onlarla yakın paylaşımlarda bulunabildik. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

        REKLAM

        Özel gereksinimli öğrencilerin Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla sergi de hazırladığını belirten Kibar, 31 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu aktardı.

        Programda, öğrencilerin dans ve müzik gösterileri ile şiir dinletisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

        Davetliler, Türk bayraklarıyla eşlik ettikleri gösterilerde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu öğrencilerle paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'a Thomas Reis dokunuşu
        Trabzonspor'a Thomas Reis dokunuşu
        Trabzonspor'da Franculino Dju'ndan 8 maçta 7 gollük katkı
        Trabzonspor'da Franculino Dju'ndan 8 maçta 7 gollük katkı
        İlaç tedavisiyle 37 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu
        İlaç tedavisiyle 37 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu
        Trabzon Gastronomi Festivali'nde geleneksel lezzetler tanıtılacak
        Trabzon Gastronomi Festivali'nde geleneksel lezzetler tanıtılacak
        Trabzonspor, Rize'de tarihi geri dönüşe imza attı
        Trabzonspor, Rize'de tarihi geri dönüşe imza attı
        Kuymağa ısırgan otu dokunuşu "Isırgan otlu kuymak olur mu?" demeyin
        Kuymağa ısırgan otu dokunuşu "Isırgan otlu kuymak olur mu?" demeyin