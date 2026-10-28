Trabzon Gastronomi Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Trabzon'un mutfak kültürünü tanıtmak ve yöresel lezzetleri yaşatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, horon eşliğinde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Vali Tahir Şahin, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kentin yağmuru gibi mutfağının da bereketli olduğunu belirten Vali Şahin, "Senenin ortalama 173 günü yağmur alan, yağmuruyla bereketli, sofrasıyla bereketli, kültürüyle bereketli, turizmiyle bereketli Trabzon'umuzda ilkini yapacağımız Gastronomi Festivali, şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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Şahin, festivalin kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin damağında güzel bir tat bırakacağını ve turizme olumlu katkı sunacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'un birçok değeri ve özelliği bulunduğunu belirtti.

Geleneksel yemek kültürünün kentteki önemine değinen Genç, "Trabzon mutfağını, bir turizm şehri olan Trabzon'umuzda evvela şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin güzel insanlarının yanı sıra gelen ziyaretçilerimize de profesyonel bir konseptle sunmak üzere gastronomi festivali düzenledik." diye konuştu.

Genç, "Trabzon mutfağı ömrü uzatır" mottosuyla hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

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Büyükşehir Belediyesince Yenimahalle Fuar Alanı'nda 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında organize edilecek festivalde, ünlü şeflerin workshopları, söyleşiler, çocuklara yönelik atölyeler ve konserler düzenlenecek.