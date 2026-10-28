Trabzonspor, son 16 sezonun en golcü dönemini yaşıyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde daha golcü bir kimlik ortaya koydu.

2019-2020 sezonunda 19, 2020-2021 sezonunda 11, 2021-2022 sezonunda 19, 2022-2023 sezonunda 13 gol atan bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda 16, 2024-2025 sezonunda 9, 2025-2026 sezonunda 15, bu sezon da 22 gol attı.

2010-2011 sezonunda ilk 9 haftada 23 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon attığı 22 gol ile son 16 sezon içinde en golcü dönemine ulaştı.

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