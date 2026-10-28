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        Trabzonspor, son 16 sezonun en golcü dönemini yaşıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı 4-3'lük Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, son yılların en golcü dönemini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Trabzonspor, son 16 sezonun en golcü dönemini yaşıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı 4-3'lük Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, son yılların en golcü dönemini yaşıyor.

        Süper Lig'in ilk 9 haftasında 22 gol kaydeden bordo-mavililer, 23 gol atan Fenerbahçe'nin ardından en fazla gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor.

        2010-2011 sezonunda ilk 9 haftada 23 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon attığı 22 gol ile son 16 sezon içinde en golcü dönemine ulaştı.

        - 16 sezonun ilk 9 haftasındaki gol sayıları

        Trabzonspor, ligde ilk 9 hafta sonuçlarına göre; 2011-2012 sezonunda 14, 2012-2013 sezonunda 7, 2013-2014 sezonunda 8, 2014-2015 sezonunda 13, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 17, 2018-2019 sezonunda 17 gol kaydetti.

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        2019-2020 sezonunda 19, 2020-2021 sezonunda 11, 2021-2022 sezonunda 19, 2022-2023 sezonunda 13 gol atan bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda 16, 2024-2025 sezonunda 9, 2025-2026 sezonunda 15, bu sezon da 22 gol attı.

        - Thomas Reis ile coştu

        Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde daha golcü bir kimlik ortaya koydu.

        Bordo-mavili takım, ligin 5. haftasında göreve gelen Reis ile 4 lig maçında 13 gol atarak 3,25 gol ortalaması yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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