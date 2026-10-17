Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 37-32 mağlup etti.
Giriş: 17.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 37-32 mağlup etti.
Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-13 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğü koruyan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 37-32 kazandı.
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