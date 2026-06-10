İdmangücü ve İdmanocağı yöneticilerinden Trabzonspor'a ziyaret

İdmangücü ve İdmanocağı yöneticileri, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, İdmangücü Başkanı Selçuk Macit ile İdmanocağı Başkanı Oktay Özer, yönetim kurulu üyeleri ile Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.



Ziyarette, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Murat İskender ve Genel Sekreter Sami Karaman yer aldı.



Kafkas, Trabzonspor'un köklerini oluşturan kurucu kulüplerin Türk spor tarihindeki önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Kulübümüzün temellerinde İdmangücü ve İdmanocağı gibi köklü kulüplerimizin emeği, mücadelesi ve spor kültürü bulunmaktadır. Bu kulüplerimizle aramızdaki bağ, sadece tarihi bir sorumluluk değil, aynı zamanda geleceğe taşıdığımız önemli bir değerdir. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz."



Kafkas, ziyaretin anısına Macit ve Özer'e Trabzonspor'un kuruluş yıllarında kullandığı retro formasını hediye etti.



Macit ve Özer ise bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi.

