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        Kültür Yolu Festivali Trabzon'da devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali beşinci gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Kültür Yolu Festivali Trabzon'da devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali beşinci gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

        Trabzon Müzesi'ndeki programda, kültürel mirası korumak, tarihi değerleri tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çocuklara yönelik "Kültür Koruyucuları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Müze Müdürlüğü personeli, etkinliğe katılan çocuklara müzeyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi.

        Çocuklara, "Orpheus Mozaiğinden Dökülen Taşlar" adlı masalı anlatan yetkililer, kültürel mirasların korunmasının önemine işaret etti.

        Mozaiğin resmi bulunan yapbozu tamamlayan çocuklara "Kültür Koruyucusu Rozeti ve Sertifikası" verildi.

        Şarkıcı Kıraç'ın bu akşam sahne alacağı festival, 14 Haziran'a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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