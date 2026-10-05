İsveçli diplomat Zimmerdahl, KTÜ ve TTSO'yu ziyaret etti

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Siyasi İşler Müşaviri ve Misyon Şef Yardımcısı Helena Zimmerdahl, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 4. Avrupa Sinema Günleri kapsamında kente gelen Zimmerdahl, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya ziyarette bulundu.

Ziyarette, iki ülke ilişkileri, diplomasi ile uluslararası ilişkiler alanındaki güncel gelişmeler ve akademik çalışmalar görüşüldü.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünce düzenlenen "Diplomasi ve Diplomatlık" konulu söyleşiye katılan Zimmerdahl, ardından TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile bir araya geldi.

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İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, vize sorunları ve yeni yatırım fırsatları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zimmerdahl, KTÜ başta olmak üzere Trabzon ve İsveç üniversiteleri arasında iş birliğinin geliştirilmesini önemsediklerini belirtti.

Çelebi ise İsveç ile Trabzon arasında fındık ve su ürünleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ticari ilişkilerin geliştirilebileceğini ifade etti.