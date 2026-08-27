İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Koç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Zafer Serkan Koç'un cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Zafer Serkan Koç'un cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.
Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Koç için ilçeye bağlı Bakımlı Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Ali Yılmaz, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Maçka Savcısı Osman Teke, Maçka Kaymakamı Şahin Demir ile vatandaşlar katıldı.
Hakim Zafer Serkan Koç'un cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.