Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Koç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Koç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Zafer Serkan Koç'un cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:28 Güncelleme:
        İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Koç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Zafer Serkan Koç'un cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.

        Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Koç için ilçeye bağlı Bakımlı Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Ali Yılmaz, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Maçka Savcısı Osman Teke, Maçka Kaymakamı Şahin Demir ile vatandaşlar katıldı.

        Hakim Zafer Serkan Koç'un cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!

        Benzer Haberler

        İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Koç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurland...
        İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Koç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurland...
        Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında be...
        Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında be...
        Trabzon'da çocuklar fındık bahçesinde organik tarımı öğrendi
        Trabzon'da çocuklar fındık bahçesinde organik tarımı öğrendi
        Yapay zeka destekli yazılımla mikroskoplardaki odaklanma sorunu çözüldü
        Yapay zeka destekli yazılımla mikroskoplardaki odaklanma sorunu çözüldü
        Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı
        Fatih Tekke: Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez
        Fatih Tekke: Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez