Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor kafilesi Trabzon'a geldi

        Trabzonspor kafilesi Trabzon'a geldi

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına elenen Trabzonspor, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 06:13 Güncelleme:
        Trabzonspor kafilesi Trabzon'a geldi

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına elenen Trabzonspor, Trabzon'a geldi.

        Budapeşte'den özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

        Kafilede, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda görevinden istifa ettiğini açıklayan ancak istifası Trabzonspor Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke de yer aldı.

        Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu kafile, daha sonra araçlarla havalimanından ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        "Avrupa'daki ABD füze stokları kritik seviyenin de altında"
        "Avrupa'daki ABD füze stokları kritik seviyenin de altında"
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        Trump: Hürmüz açık, İran ile konuşmak istemiyoruz
        Trump: Hürmüz açık, İran ile konuşmak istemiyoruz
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne veda!
        Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne veda!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi Bordo-mavili yönetim...
        Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi Bordo-mavili yönetim...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
        Trabzonspor'un Avrupa'da galibiyet hasreti sürdü
        Trabzonspor'un Avrupa'da galibiyet hasreti sürdü
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        TEV Genel Müdürü Koçoğlu, TTSO'yu ziyaret etti
        TEV Genel Müdürü Koçoğlu, TTSO'yu ziyaret etti
        Trabzon'da çocuklar "Resim Çalıştayı"nda hayal dünyalarını tuvale yansıttı
        Trabzon'da çocuklar "Resim Çalıştayı"nda hayal dünyalarını tuvale yansıttı