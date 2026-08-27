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        TEV Genel Müdürü Koçoğlu, TTSO'yu ziyaret etti

        Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Melike Koçoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:38 Güncelleme:
        TEV Genel Müdürü Koçoğlu, TTSO'yu ziyaret etti

        Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Melike Koçoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Koçoğlu, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile görüşerek eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

        Koçoğlu, TEV'e verdiği desteklerle eğitime, fırsat eşitliğine ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan TTSO'nun "TEV Eğitim Dostu" unvanını almaya hak kazandığını belirtti.

        Ziyarette Koçoğlu, "Eğitim Dostu Kurum Sertifikası"nı, Çelebi'ye takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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