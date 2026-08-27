TEV Genel Müdürü Koçoğlu, TTSO'yu ziyaret etti

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Koçoğlu, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile görüşerek eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Melike Koçoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

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