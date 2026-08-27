TEV Genel Müdürü Koçoğlu, TTSO'yu ziyaret etti
Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Melike Koçoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.
Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Melike Koçoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.
TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Koçoğlu, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile görüşerek eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Koçoğlu, TEV'e verdiği desteklerle eğitime, fırsat eşitliğine ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan TTSO'nun "TEV Eğitim Dostu" unvanını almaya hak kazandığını belirtti.
Ziyarette Koçoğlu, "Eğitim Dostu Kurum Sertifikası"nı, Çelebi'ye takdim etti.
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