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        Trabzon'da çocuklar fındık bahçesinde organik tarımı öğrendi

        Trabzon'da düzenlenen etkinlikte çocuklara fındık bahçesinde organik tarım uygulamaları anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Trabzon'da çocuklar fındık bahçesinde organik tarımı öğrendi

        Trabzon'da düzenlenen etkinlikte çocuklara fındık bahçesinde organik tarım uygulamaları anlatıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, Trabzon Çocuk Hakları Komitesi ile Sorumlu İl Yetişkin Koordinatörlerince "organik tarımı öğreniyorum" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Yomra ilçesindeki Yeşilvadi Mahallesi'nde düzenlendi.

        Etkinliğe katılan 8-18 yaş arasındaki katılımcılara üretici İhsan Öztürk ve ziraat mühendisleri tarafından organik tarım konusunda bilgi verildi.

        Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ortahisar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Meydan Aktaş, AA muhabirine, etkinlikle çocukların organik tarım konusunda farkındalık kazanmalarını amaçladıklarını söyledi.

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        Çocukların doğru tarım yöntemlerini yerinde deneyimlemelerinin öğrenme süreçlerine katkı sağladığını ifade eden Aktaş, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çevre temizliği ve su verimliliğine yönelik de çeşitli etkinlikler planladıklarını aktardı.

        Üretici İhsan Öztürk de çocukları fındık bahçesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emekli öğretmen olduğu için çocuklarla bir arada olmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu ​​​​​​​kaydetti.

        Etkinliğe, Trabzon Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Koordinatörü Zeynep Çimenli ile diğer ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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