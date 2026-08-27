Trabzonspor'un Avrupa'da galibiyet hasreti sürdü

Trabzon'da oynan ilk karşılaşmada Nwaiwu kırmızı kart görürken Macaristan'daki karşılaşmanın 12. dakikasında Malinovskyi, 57. dakikasında da Cabral kırmızı kart ile takımlarını 9 kişi bıraktı.

Salah, müsabakanın 64. dakikasında da teknik direktör Fatih Tekke tarafından kenara alındı.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 4-0 kaybederek elendi.

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakke elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.

En son 1 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

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