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        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otobüs ve motosikletin de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otobüs ve motosikletin de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde yabancı plakalı motosiklet, 29 AAP 824 plakalı hafif ticari araç, E.Ç. idaresindeki 34 MTR 32 plakalı şehirler arası otobüs, S.B. yönetimindeki 61 AGE 524 plakalı otomobil, A.B'nin kullandığı 61 VT 067 plakalı otomobil ve F.A. yönetimindeki 06 DKY 854 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.B, N.Ç. ve E.B, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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        Öte yandan olay anı, kazaya karışan otomobillerden birinin araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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