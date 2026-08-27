Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otobüs ve motosikletin de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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