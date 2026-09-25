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        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bu yıl 4 bin 314 öğrenci eğitime başladı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yeni akademik yılda 4 bin 314 öğrencinin eğitim öğretime başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bu yıl 4 bin 314 öğrenci eğitime başladı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yeni akademik yılda 4 bin 314 öğrencinin eğitim öğretime başladığını söyledi.

        Çuvalcı, KTÜ Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un ve Türkiye'nin vizyoner kurumlarından biri olma misyonunu kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

        Üniversite bünyesinde yürütülen kontenjan ve nitelik odaklı planlamalar sayesinde bölüm başarı sıralamalarının yükselişe geçtiğini vurgulayan Çuvalcı, öğrenci sayısının yaklaşık 31 bin olduğunu ifade etti.

        Yeni akademik yılda 4 bin 314 yeni öğrencinin eğitim öğretime başladığını dile getiren Çuvalcı, KTÜ'de uluslararası 2 bin 200 öğrencinin de eğitimini sürdürdüğünü kaydetti.

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        Çuvalcı, KTÜ'nün araştırma üniversiteleri sıralamasında AR-GE ve bilimsel yayın kapasitesini her geçen gün arttığına işaret ederek, yurt dışı yayın sayılarında ve özellikle en nitelikli akademik dergi sınıfı olan Q1 grubundaki makalelerde yüzde 70 rekor artış sağlandığını belirtti.

        TÜBİTAK 1001 projelerinde 8'inci, Sanayi İş Birlikli Yayın Performansı'nda 3'üncü, Patent Tescil Başarısı'nda da ülke sıralamasında 2'nci olduklarını dile getiren Çuvalcı, böylece KTÜ'nün AR-GE gücünü bir kez daha tescillediğine dikkati çekti.

        Çuvalcı, kurumsal süreçlerde kağıtsız döneme geçişi sağlayan yerli yazılım projelerinin yanı sıra Farabi Hastanesinin yoğun bakım ünitelerindeki dijital takip sistemleri ve klinik kararları hızlandıran yapay zeka uygulamalarının da hayata geçirildiğini söyledi.

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        Bölgenin ve ülkenin ihtiyacına yanıt vermek amacıyla kurulan Afet Araştırma Enstitüsünün önemine işaret eden Çuvalcı, heyelan, deprem ve yapı sağlığı alanında erken uyarı imkanı tanıyan ileri teknoloji ve dron destekli çalışmaların başlatıldığını anlattı.

        Öğrencilerden oluşan teknoloji takımlarının başarılarına da değinen Çuvalcı, Türkiye genelinde 31 üniversite arasından "Spor Dostu Kampüs" kategorisinde birincilik elde ettiklerini vurguladı.

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