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        Karadeniz'de balıkçı teknesine saldırıda ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Varlık'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Karadeniz'de balıkçı teknesine saldırıda ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Varlık'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

        Evli ve 2 çocuk babası 47 yaşındaki Varlık'ın cenazesi, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı Camisi'ne getirildi.

        İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Varlık'ın cenazesi Akçaabat ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Varlık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

        - Olay

        Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında, önceki gün Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu hasar alan tekne batmıştı.

        Bölgede bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtarmış, İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki ağır yaralı 1 kişi, intikal sırasında hayatını kaybetmişti.

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisi, İnebolu Limanı'ndan 4'ü doktor, 15'i ise UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekiple hareket etmiş, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine ulaşmıştı.

        Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, balıkçı Cüneyt Varlık'ın cenazesi ise İnebolu Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü.



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