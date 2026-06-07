Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

        Trabzon'da öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde anaokulu ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Trabzon'da öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde anaokulu ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesince Yeşilova Mahallesinde organize edilen etkinliğe katılan 230 çocuk, yüz boyama ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

        Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

        Çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Genç, "Çocuklarımızın mutlu olduğu, kendilerini geliştirebildiği ve güvenle yaşayabildiği bir şehir oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Eğitimden spora, kültürden sosyal hizmetlere kadar her alanda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşıyacak olan evlatlarımız için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: "Hanta virüsü yeni bir salgın değil" "Bizde de esk...
        Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: "Hanta virüsü yeni bir salgın değil" "Bizde de esk...
        Ava çıkan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
        Ava çıkan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Bengü sahne aldı
        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Bengü sahne aldı
        Trabzon'da "4. Uluslararası Ultra Sümela Maratonu" koşuldu
        Trabzon'da "4. Uluslararası Ultra Sümela Maratonu" koşuldu
        Ultra Sümela Maratonu'nda dereceye giren sporcular belli oldu
        Ultra Sümela Maratonu'nda dereceye giren sporcular belli oldu
        Denizde balık avına çıkan şahıs tekneden düşerek öldü
        Denizde balık avına çıkan şahıs tekneden düşerek öldü