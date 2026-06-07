Trabzon'da öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde anaokulu ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesince Yeşilova Mahallesinde organize edilen etkinliğe katılan 230 çocuk, yüz boyama ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.



Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.



Çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Genç, "Çocuklarımızın mutlu olduğu, kendilerini geliştirebildiği ve güvenle yaşayabildiği bir şehir oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Eğitimden spora, kültürden sosyal hizmetlere kadar her alanda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşıyacak olan evlatlarımız için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

