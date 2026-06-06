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        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Bengü sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nin ilk gününde şarkıcı Bengü, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 23:19 Güncelleme:
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Bengü sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nin ilk gününde şarkıcı Bengü, konser verdi.

        Bengü, Papara Park otopark alanında organize edilen konserde, aralarında "Unut Beni", "Saygımdan", "Aşkım" ve "Korkma Kalbim" gibi sevilen şarkılarının da bulunduğu eserleri seslendirdi.

        Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren şarkıcı, bazı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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