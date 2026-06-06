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        Trabzon'da denize açılan balıkçının cesedi bulundu

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçının cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:23 Güncelleme:
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        Trabzon'da denize açılan balıkçının cesedi bulundu

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçının cesedine ulaşıldı.

        Fenerköy Mahallesi Yoroz mevkisinde teknesiyle sabah saatlerinde balık avlamak için denize açılan A.Ş'den (58) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

        Bölgedeki balıkçılar A.Ş’ye ait tekneyi bulurken, Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde bir ceset gördü.

        Sudan çıkarılarak kıyıya getirilen cesedin, inceleme sonrasında A.Ş'ye ait olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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