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        Karadeniz'de balıkçı teknesine saldırıda ölen kişinin cenazesi yarın Trabzon'da defnedilecek

        Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Varlık'ın cenazesi, yarın memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde defnedilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:38 Güncelleme:
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        Karadeniz'de balıkçı teknesine saldırıda ölen kişinin cenazesi yarın Trabzon'da defnedilecek

        Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Varlık'ın cenazesi, yarın memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde defnedilecek.

        Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında dün, Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren balıkçı Varlık için yarın Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda tören düzenlenecek.

        İki çocuk babası Varlık'ın cenazesinin, daha sonra Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'ndeki mezarlıkta ikindi vakti toprağa verilmesi planlanıyor.

        Mersin Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, mahalle sakinlerinden Cüneyt Varlık'ın vefatı dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

        Varlık'ın cenazesinin akşam saatlerinde Trabzon'a getirilmesini beklediklerini ifade eden Yılmaz, defin işleminin ise yarın yapılacağını kaydetti.

        Yılmaz, aynı olayda yaralanan balıkçı iki kardeşin de yine mahalle sakinlerinden olduğunu belirtti.

        Üzgün olduklarını yineleyen Yılmaz, Varlık'a Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

        - Olay

        Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında, dün Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu hasar alan tekne batmıştı.

        Bölgede bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtarmış, İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki ağır yaralı 1 kişi, intikal sırasında hayatını kaybetmişti.

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisi, İnebolu Limanı'ndan 4'ü doktor, 15'i ise UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekiple hareket etmiş, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine ulaşmıştı.

        Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, balıkçı Cüneyt Varlık'ın cenazesi ise İnebolu Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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