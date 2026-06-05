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        Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski'yi renklerine bağladı

        Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski'yi renklerine bağladı

        Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan 33 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.


        Tecrübeli futbolcuya 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti, 2028-2029 sezonunda ise 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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