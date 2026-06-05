Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da Kitap Fuarı açıldı

        Trabzon'da Kitap Fuarı açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde Kitap Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Kitap Fuarı açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde Kitap Fuarı düzenlendi.


        Of Kaymakamlığı ile Of Belediyesince Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda organize edilen fuarın açılışına, Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve davetliler katıldı.


        Kaymakam Akça, kitapların en iyi dost ve arkadaş olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize ve kitapseverlere kitap dolu günler diliyorum." dedi.

        Fuar, 14 Haziran'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Vatandaş sordu, Başkan Genç cevapladı
        Vatandaş sordu, Başkan Genç cevapladı
        Of'ta Çocuk Şenliği düzenlendi
        Of'ta Çocuk Şenliği düzenlendi
        Milyonluk viyadük yıkılıyor Trabzon'da bir dönem kent trafiğinin çözümü ola...
        Milyonluk viyadük yıkılıyor Trabzon'da bir dönem kent trafiğinin çözümü ola...
        Doğu Karadeniz'den 5 ayda 115 ülkeye 831 milyon doları aşan ihracat yapıldı
        Doğu Karadeniz'den 5 ayda 115 ülkeye 831 milyon doları aşan ihracat yapıldı
        Cabral, Trabzonspor'a imza için hazır
        Cabral, Trabzonspor'a imza için hazır
        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Trabzon'da konuştu:
        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Trabzon'da konuştu: