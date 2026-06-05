Of'ta Çocuk Şenliği düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Çocuk Şenliği organize edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ana sınıfları ve anaokullarındaki öğrencilerin katılımıyla, Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu bahçesinde şenlik düzenlendi. Çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinliğe, Kaymakam Eşref Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürleri Canan Çolak Seymen ve Orhan Topal ile davetliler katıldı. Kabahasanoğlu, etkinliğe katılım sağlayanlara ve emek verenlere teşekkür etti.​​​​​​​

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