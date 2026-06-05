Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Of'ta Çocuk Şenliği düzenlendi

        Of'ta Çocuk Şenliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Çocuk Şenliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Of'ta Çocuk Şenliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Çocuk Şenliği organize edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ana sınıfları ve anaokullarındaki öğrencilerin katılımıyla, Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu bahçesinde şenlik düzenlendi.


        Çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinliğe, Kaymakam Eşref Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürleri Canan Çolak Seymen ve Orhan Topal ile davetliler katıldı.


        Kabahasanoğlu, etkinliğe katılım sağlayanlara ve emek verenlere teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

        Benzer Haberler

        Milyonluk viyadük yıkılıyor Trabzon'da bir dönem kent trafiğinin çözümü ola...
        Milyonluk viyadük yıkılıyor Trabzon'da bir dönem kent trafiğinin çözümü ola...
        Doğu Karadeniz'den 5 ayda 115 ülkeye 831 milyon doları aşan ihracat yapıldı
        Doğu Karadeniz'den 5 ayda 115 ülkeye 831 milyon doları aşan ihracat yapıldı
        Cabral, Trabzonspor'a imza için hazır
        Cabral, Trabzonspor'a imza için hazır
        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Trabzon'da konuştu:
        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Trabzon'da konuştu:
        Trabzon bir emekli şehri olma yolunda hızla ilerliyor, şehirde emekli aylığ...
        Trabzon bir emekli şehri olma yolunda hızla ilerliyor, şehirde emekli aylığ...
        Özgür Özel: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız
        Özgür Özel: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız