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        Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 186 milyon doları aştı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Bölgesi'nden yılın 6 ayında yapılan su ürünleri ihracatı, 186 milyon 484 bin 476 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 186 milyon doları aştı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Bölgesi'nden yılın 6 ayında yapılan su ürünleri ihracatı, 186 milyon 484 bin 476 dolara ulaştı.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den yılın ilk yarısında 28 ülkeye dış satım yapıldı.

        Bölgeden ocak-haziran döneminde 24 bin 193 ton su ürünü ihraç edilerek 186 milyon 484 bin 476 dolar gelir sağlandı.

        Geçen yılın aynı döneminde yurt dışına 23 bin 330 ton karşılığı 167 milyon 49 bin 467 dolarlık satış yapılmıştı. Böylece Karadeniz'in su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 4, değerde yüzde 12 arttı.

        Su ürünlerine en çok talep Rusya, Yunanistan ve Belarus'tan geldi.

        Karadeniz'den yılın ilk yarısında Rusya'ya 59 milyon 780 bin 278 dolar, Yunanistan'a 29 milyon 42 bin 91 dolar ve Belarus'a 25 milyon 849 bin 502 dolarlık su ürünü satıldı.

        Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Kazakistan, Portekiz, Avustralya, Lübnan ve İrlanda'ya da satış yapıldı.

        - "Yıl sonunda ihracat rakamlarının daha da yukarı çıkacağına inanıyoruz"

        DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, yılın ilk yarısında su ürünleri ihracatında artış kaydedilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Karadeniz'in su ürünleri sektörünün uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Kuzuoğlu, "Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız miktarda yüzde 4, değerde ise yüzde 12 arttı. Bu tablo, sektörümüzün üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyetinin gelişmeye devam ettiğini gösteriyor." dedi.

        Kuzuoğlu, yılın ikinci yarısından beklentilerinin olumlu olduğunu dile getirerek, "Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mevcut alıcılarımızla ticari ilişkilerimizi geliştirirken yeni ülkelerde de kalıcı pazarlar oluşturmayı hedefliyoruz. Tanıtım faaliyetleri ve uluslararası organizasyonlarla ihracatçılarımıza yeni iş fırsatları sunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Sektörün rekabet gücünü artırmak amacıyla kalite, sürdürülebilir üretim ve katma değerli ürün ihracatına odaklandıklarını belirten Kuzuoğlu, "İhracatçılarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak organizasyonlar, fuar katılımları ve alım heyeti programlarıyla sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Yıl sonunda ihracat rakamlarının daha da yukarı çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.



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