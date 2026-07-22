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        Kaşından yapılan küçük kesiyle beyin tümöründen kurtuldu

        HATİCE DİLER - Trabzon'da beyin tümörü tanısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine başvuran Esengül Maden, küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Kaşından yapılan küçük kesiyle beyin tümöründen kurtuldu

        HATİCE DİLER - Trabzon'da beyin tümörü tanısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine başvuran Esengül Maden, küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        El titremesi şikayetiyle kentteki bir hastaneye başvuran 40 yaşındaki Maden'e yapılan tetkik ve manyetik rezonans (MR) görüntülemeleri sonucunda beyin tümörü teşhisi konuldu.

        Tedavi için KTÜ Farabi Hastanesine gelen Maden'in beynindeki tümörün, iki göz siniri ve şahdamarı arasında, cerrahi müdahale açısından hassas bir bölgede bulunduğu belirlendi.

        Hastanın tedavi sürecini yürüten Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Samet Topsakal ve ekibi, ayrıntılı görüntüleme ve değerlendirmelerin ardından ameliyatın kaş içerisinden açılan küçük bir kesiyle yapılmasına karar verdi.

        Başarıyla gerçekleştirilen operasyonla Maden'in beynindeki tümörün tamamı çıkarıldı.

        - "Bu tür hassas ameliyatlarda çevredeki sinir ve damarların korunması önem taşıyor"

        Dr. Öğr. Üyesi Ali Samet Topsakal, AA muhabirine, tercih edilen ameliyat yönteminin diğer uygulamalara kıyasla iyileşme süreci ve çiğneme kasları üzerindeki etkileri açısından daha az hasar oluşturan bir teknik olduğunu söyledi.

        Operasyon öncesinde MR görüntülemelerinin yanı sıra anjiyografi ve tümör çevresindeki sinir ile damar yapılarına ilişkin ayrıntılı inceleme yaptıklarını dile getiren Topsakal, bu tür hassas ameliyatlarda çevredeki sinir ve damarların korunmasının hastanın sağlığı açısından önem taşıdığını ifade etti.

        Topsakal, ameliyat planlamasını bu doğrultuda yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu bölgeye, hastaya daha az zarar verecek, kafatasından daha az kemik çıkarılmasını sağlayacak ve iyileşme sürecini daha hızlı ve güvenli hale getirecek bir teknikle kaş içerisinden girerek ulaştık. Rutinde yapılan ameliyatlara nazaran özellikle çiğneme kaslarının etkilenmesinden hastamızı kurtarmış olduk. Hastamıza baktığımızda neredeyse tümör ameliyatı olduğuna inanılmayacak kadar ufak bir yarası var."

        Söz konusu yöntemin hastaların özellikle ameliyat sonrası konforu açısından önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Topsakal, bu uygulamanın hastaların daha hızlı toparlanmasına, kısa sürede taburcu olmalarına ve yoğun bakım ihtiyacının azalmasına katkı sağladığını aktardı.

        Topsakal, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, taburcu edilmeye hazırlandığını da kaydetti.

        - "Görme sorunlarım ortadan kalktı"

        Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Esengül Maden de görme sorunlarının ortadan kalktığını ifade etti.

        Maden, operasyona bir hafta içerisinde karar verildiğini anlatarak, "Ameliyat sürecim çok iyi geçti. Sonrasında da ciddi bir şikayetim olmadı. Görme bozukluğu yaşıyordum, gözümde perde oluşuyordu. Ameliyattan sonra böyle bir durumla hiç karşılaşmadım." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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