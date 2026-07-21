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        Trabzon'da dereye düşen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen yabancı uyruklu kişi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Trabzon'da dereye düşen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen yabancı uyruklu kişi, yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkapı Mahallesi Haldizen Deresi mevkisinde Abdulaziz Alharbi (39) ile iki arkadaşı yürüyüşe çıktı.

        Bu sırada dengesini kaybeden Alharbi, dereye düştü. Alharbi'yi kurtarmak için dereye giren iki arkadaşı da suyun şiddeti nedeniyle mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu, deredeki bir ağaca tutunarak bekleyen iki kişi ile Alharbi'nin cansız bedeni halat yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

        Olayda hafif yaralanan iki kişi, Çaykara Mehmet İlhan Durgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alharbi'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Çaykara Kaymakamı Ahmet Refik Arık ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, olay yerine gelerek yürütülen çalışmaları takip etti ve hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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