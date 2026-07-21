Trabzon'da istilacı türlere karşı 3 ülke ortak çalışma yürütüyor

Trabzon'da istilacı türlerin olumsuz etkilerine karşı hazırlanan proje, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın işbirliğiyle yürütülüyor.



Trabzon Ticaret Borsası'ndan (TTB) yapılan açıklamaya göre, "Sürdürülebilir ve Dayanıklı Bir Tarım İçin İstilacı Türler ve İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Yönelik Teknoloji Tabanlı Uygulamalar Aracılığıyla İşbirliği (AGRICOOP) Projesi" ile iklim değişikliği ve tarımda giderek artan istilacı türlerin üretim üzerindeki olumsuz etkilerine karşı teknoloji tabanlı çözüm ve mücadele yöntemleri geliştirmeyi amaçlıyor.



Gelecek yıl tamamlanacak proje için Gürcistan'ın Batum ve Bulgaristan'ın Varna kentlerinin yanı sıra Samsun ve Trabzon'da kamu kurumları, akademisyenler, çiftçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili paydaşların katılımıyla toplantılar düzenlendi, görüş alışverişinde bulunularak incelemeler yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin yürütücüsü ve TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, ilk etapta Karadeniz havzasındaki istilacı türlerin ve bunlardan etkilenen tarımsal ürünlerin ortak çalışmalarla belirlendiğini belirtti.



Ergan, son toplantıyı Varna kentinde yaptıklarını ve 3 ülkede yürütülen çalışmalar kapsamında tarımsal üretim alanlarını ziyaret ettiklerini anlatarak, istilacı türlerin üretim üzerindeki etkilerini yerinde incelediklerini kaydetti.



Saha ziyaretlerinde çiftçilerin, istilacı türleri bildirebilecekleri ve bölgelerindeki zararlı yoğunluğunu takip edebilecekleri teknoloji tabanlı bir uygulamaya büyük ilgi gösterdiğini belirten Ergan, "Çiftçiler, böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde aktif olarak kullanacaklarını belirterek projemizin teknoloji odaklı yaklaşımını desteklediler." ifadelerini kullandı.





Proje kapsamında İklim ve Zararlı Tespit İstasyonları (CPDS) ile MAPPEST mobil uygulamasının hayata geçirileceğini belirten Ergan, şunları kaydetti:



"Trabzon'da belirleyeceğimiz pilot bir tarım alanına CPDS kuracağız. Bu istasyonlar sıcaklık, nem ve rüzgar gibi iklim verilerinin yanı sıra bölgemizde de yayılım gösteren kahverengi kokarca ve diğer zararlı yoğunluğuna ilişkin verileri de toplayacak. Böylece zararlıların daha etkin izlenmesine ve gerekli durumlarda daha erken müdahale edilmesine katkı sağlayacağız."



Ergan, toplanan verilerin mobil uygulama üzerinden kullanıcıların erişimine açılacağını, istasyonlardan elde edilen verilerin anlık olarak gösterileceğini aktardı.



Projenin yalnızca istilacı türlerin tespitini değil, üreticilerin sahadaki mücadelesini teknolojiyle desteklemeyi de hedeflediğine işaret eden Ergan, "Çiftçilerimizin sahadan elde ettiği gözlemleri, bilimsel verileri ve CPDS istasyonlarından toplanan iklim ve zararlı verilerini aynı sistemde buluşturarak daha hızlı ve doğru karar alınmasına katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Ergan, proje ile 3 ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, Karadeniz havzasında tarımsal üretimin iklim değişikliği ve istilacı türlerin oluşturduğu risklere karşı daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.

