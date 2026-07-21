Trabzonspor'un Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzonspor'un ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Kulübün yazılı açıklamasına göre Karadeniz ekibi, sezon çalışmalarının ikinci etabını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek. Açıklamada, Trabzonspor'un 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz Perşembe saat 18.30'da Trabzonspor - Al-Sadd SC ve 2 Ağustos Pazar saat 17.30'da Trabzonspor - Udinese Calcio takımlarıyla hazırlık maçı yapacağı ifade edildi.

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