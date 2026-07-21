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        Of Belediyesinden İspanya Başbakanı Sanchez'e "fahri hemşehrilik beratı" kararı

        Trabzon'un Of ilçesinin Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Filistin'e desteğiyle ön plana çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e "fahri hemşehrilik beratı" verme kararı aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Of Belediyesinden İspanya Başbakanı Sanchez'e "fahri hemşehrilik beratı" kararı

        Trabzon'un Of ilçesinin Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Filistin'e desteğiyle ön plana çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e "fahri hemşehrilik beratı" verme kararı aldıklarını söyledi.

        Sarıalioğlu, düzenlediği basın toplantısında, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı kutlayarak, sergiledikleri sportmenlik ve insani duruştan dolayı kendilerini tebrik ettiğini kaydetti.

        Filistinlilerin yaşadığı insani dram karşısında sessiz kalmayan milli takımın ortaya koyduğu duyarlılığın, yalnızca spor dünyasında değil insanlık vicdanında da karşılık bulduğunu belirten Sarıalioğlu, şunları kaydetti:

        "Mazlumun kimliğine, dinine ya da coğrafyasına bakmadan adaletin ve insanlığın yanında saf tutan bu onurlu tavrı takdirle karşılıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gerçek şampiyonluk sadece sahada kazanılan kupalarla değil, insanlığın ortak değerlerini cesaretle savunabilmekle mümkündür. Bu anlamlı duruşlarından dolayı İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez'i, İspanya Milli Takımı'nın teknik heyetini ve tüm futbolcularını gönülden kutluyorum."

        Sarıalioğlu, Of Belediyesi olarak Sanchez'e "fahri hemşehrilik beratı" verilmesini büyük bir memnuniyetle duyurduklarını aktararak, "Bu beratın kendilerine hayırlı olmasını diliyor, dost İspanya halkına Of'umuzun, Trabzon'umuzun ve aziz milletimizin selamlarını iletiyoruz. Of halkının duygu ve düşüncelerine tercüman olmak adına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (r) bendi kapsamında Pedro Sanchez'e 'Of İlçesi Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini Of Belediye Meclisi olarak uygun gördüğümüzü bugün kamuoyuna ilan ediyoruz."

        Filistin'in yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın vicdan meselesi olduğuna dikkati çeken Sarıalioğlu, Sanchez ve İspanya Milli Takımı'nı Of'a davet ettiğini dile getirdi.

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